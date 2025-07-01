Музетті продовжив традицію дня, вилетівши від 126 ракетки світу на Вімблдоні

У другий день Вімблдону вже третій сіяний гравець вилетів від суперника, який знаходиться нижче за нього на 100 з лишком позицій. Грузин Ніколоз Басилашвілі (126) вибив з боротьби торішнього півфіналіста трав'яного мейджору італійця Лоренцо Музетті (7).

Зустріч тривала 2 години 27 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 4:6, 7:5, 6:1.

За поєдинок Музетті 6 разів подав навиліт, зробив 5 подвійних помилок та 1 брейк. Його суперник виконав 15 ейсів, 4 рази помилився на подачі та зробив 5 брейків.

Wimbledon – Grand Slam

Вімблдон, Велика Британія, трава

Призовий фонд: £21,902,000

Перше коло, 1 липня

Ніколоз Басилашвілі (Грузія) – Лоренцо Музетті (Італія) 6:2, 4:6, 7:5, 6:1

Суперники провели третій очний поєдинок, грузин попереду, 2:1. У наступному колі змагань Басилашвілі зіграє з іншим італійцем, Лоренцо Сонего (47).

Нагадаємо, що трохи раніше в жіночому одиночному розряді американка Джессіка Пегула (3), поступилась 116 ракетці світу Елізабетті Коччаретто з Італії, а Марта Костюк (26) вилетіла від 171 номера рейтингу словенки Вероніки Ер'явець.