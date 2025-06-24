Сенсаційна півфіналістка Ролан Гаррос поступилася у стартовому матчі кваліфікації Вімблдону

Французька тенісистка Лоїс Буассон (65), яка стала справжньою сенсацією Ролан Гаррос, де дійшла до півфіналу, почавши змагання на 361 місці світового рейтингу, програла у першому ж матчі кваліфікації Вімблдону. Впоралася з Буассон канадійка Карсон Бренстайн (197).

Зустріч тривала 1 годину 58 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:7(1), 4:6.

Оскільки усі успіхи Буассон пов'язані виключно з грою на грунті, дивною її поразка не виглядає. Організатори Вімблдону не надали їй вайлд-кард, попри її прохання, тож Лоїс довелося проходити кваліфікацію. Безуспішно.

За поєдинок Буассон 7 разів подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 2 брейки. Її суперниця виконала 6 ейсів, 4 рази помилилася на подачі та зробила 5 брейків.

Wimbledon – Grand Slam

Вімблдон, Велика Британія, трава

Призовий фонд: £21,902,000

Чвертьфінал кваліфікації, 24 червня

Карсон Бренстайн (Канада) – Лоїс Буассон (Франція) 6:2, 6:7(1), 4:6

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Бренстайн протистоятиме своїй співвітчизниці Б'янці Андреєску (147), переможниці US Open 2019.

Нагадаємо, що трохи раніше у чвертьфіналі Вімблдону Олександра Олійникова поступилася француженці Діан Паррі, а Дар'я Снігур обіграла туркеню Берфу Дженгіз.