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Сенсаційна півфіналістка Ролан Гаррос поступилася у стартовому матчі кваліфікації Вімблдону

Станіслав Матусевич — 24 червня 2025, 15:39
Сенсаційна півфіналістка Ролан Гаррос поступилася у стартовому матчі кваліфікації Вімблдону
Лоїс Буассон
Getty images

Французька тенісистка Лоїс Буассон (65), яка стала справжньою сенсацією Ролан Гаррос, де дійшла до півфіналу, почавши змагання на 361 місці світового рейтингу, програла у першому ж матчі кваліфікації Вімблдону. Впоралася з Буассон канадійка Карсон Бренстайн (197).

Зустріч тривала 1 годину 58 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:7(1), 4:6.

Оскільки усі успіхи Буассон пов'язані виключно з грою на грунті, дивною її поразка не виглядає. Організатори Вімблдону не надали їй вайлд-кард, попри її прохання, тож Лоїс довелося проходити кваліфікацію. Безуспішно.

За поєдинок Буассон 7 разів подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 2 брейки. Її суперниця виконала 6 ейсів, 4 рази помилилася на подачі та зробила 5 брейків.

Wimbledon Grand Slam
Вімблдон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: £21,902,000
Чвертьфінал кваліфікації, 24 червня

Карсон Бренстайн (Канада) – Лоїс Буассон (Франція) 6:2, 6:7(1), 4:6

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Бренстайн протистоятиме своїй співвітчизниці Б'янці Андреєску (147), переможниці US Open 2019.

Нагадаємо, що трохи раніше у чвертьфіналі Вімблдону Олександра Олійникова поступилася француженці Діан Паррі, а Дар'я Снігур обіграла туркеню Берфу Дженгіз.

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