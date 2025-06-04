Соболєва у тригодинному матчі поступилася третій сіяній на старті турніру WTA у Хорватії

Анастасія Соболєва (256) не змогла вийти у друге коло турніру серії WTA 125 у хорватській Макарській. У стартовому матчі основної сітки змагань українка поступилася третій сіяній мексиканці Ренаті Сарасуа (74).

Запеклий поєдинок тривав 3 години 7 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 4:6, 7:5.

У вирішальній партії Соболєва поступалася 2:5, зуміла вирівняти становище, однак все ж мексиканка виявилася сильнішою.

За матч Анастасія 1 раз подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 2 рази помилилася на подачі та зробила 7 брейків.

Makarska Open – WTA 125

Макарська, Хорватія, ґрунт

Призовий фонд: $115,000

Перше коло, 7 червня

Рената Сарасуа (Мексика) – Анастасія Соболєва (Україна) 6:3, 4:6, 7:5

Це була друга зустріч суперниць, мексиканка зрівняла рахунок. У наступному колі змагань Сарасуа зустрінеться з переможницею матчу між Петрою Марчінко (209, Хорватія) та Міріам Булгару (199, Румунія).

Нагадаємо, що Анастасія Соболєва пройшла кваліфікацію на турнірі в Макарській. У єдиному матчі попереднього раунду вона обіграла француженку Амандін Есс (289).