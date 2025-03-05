Соболєва не змогла подолати стартове коло у Трнаві
Анастасія Соболєва
ФТУ
Українська тенісистка Анастасія Соболєва (219) поступилася Далмі Гальфі (165, Угорщина) у першому колі турніру серії ITF W75, що відбувається у словацькій Трнаві.
Угорка за 1 годину 32 хвилини здобула перемогу з рахунком 6:2, 6:4.
Соболєва, яка на цьому турнірі пройшла кваліфікацію, за гру не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 1 брейк з 9 можливостей. На рахунку її суперниці 6 ейсів, 1 помилка на подачі та 4 брейки.
ITF W75 Trnava
Трнава, Словаччина, хард (зал)
Призовий фонд: $60,000
Перше коло, 5 березня
Далма Гальфі (Угорщина) – Анастасія Соболєва (Україна) 6:2, 6:4
Це була перша зустріч суперниць. У наступному колі змагань Гальфі зіграє проти Лоли Радівоєвич (180, Сербія).
Нагадаємо, що раніше Соболєва дійшла до другого кола турніру аналогічної категорії у Празі, де поступилася німкені Еллі Зайдель.