Соболєва не змогла подолати стартове коло у Трнаві

Українська тенісистка Анастасія Соболєва (219) поступилася Далмі Гальфі (165, Угорщина) у першому колі турніру серії ITF W75, що відбувається у словацькій Трнаві.

Угорка за 1 годину 32 хвилини здобула перемогу з рахунком 6:2, 6:4.

Соболєва, яка на цьому турнірі пройшла кваліфікацію, за гру не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 1 брейк з 9 можливостей. На рахунку її суперниці 6 ейсів, 1 помилка на подачі та 4 брейки.

ITF W75 Trnava

Трнава, Словаччина, хард (зал)

Призовий фонд: $60,000

Перше коло, 5 березня

Далма Гальфі (Угорщина) – Анастасія Соболєва (Україна) 6:2, 6:4

Це була перша зустріч суперниць. У наступному колі змагань Гальфі зіграє проти Лоли Радівоєвич (180, Сербія).

Нагадаємо, що раніше Соболєва дійшла до другого кола турніру аналогічної категорії у Празі, де поступилася німкені Еллі Зайдель.