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Чотири гравці першої десятки рейтингу не зіграють на Мастерсі у Торонто

Станіслав Матусевич — 21 липня 2025, 13:56
Чотири гравці першої десятки рейтингу не зіграють на Мастерсі у Торонто
Яннік Сіннер
Getty images

Перші дві ракетки світового рейтингу, італієць Яннік Сіннер та іспанець Карлос Алькарас, пропустять майбутній Мастерс у Торонто, який відбудеться з 26 липня по 7 серпня. Також на турнірі не зіграють Джек Дрейпер (5, Велика Британія) та Новак Джокович (6, Сербія).

Про це повідомляє офіційний сайт АТР-туру.

Сіннер відмовився від участі через травму ліктя, яку він отримав на переможному для себе Вімблдоні.

Дрейпер не зіграє не лише у Торонто, а й на наступному Мастерсі в Цинциннаті. Британець відновлюватиметься від травми руки, яку теж отримав на британському мейджорі.

Офіційні причини відмови Алькараса та Джоковича наразі невідомі.

Минулого року Сіннер завершив боротьбу на канадському Мастерсі у Чвертьфіналі, Дрейпер програв у першому колі, а Алькарас та Джокович не брали участі у змаганні.

Нагадаємо, що перша ракетка світу серед жінок білоруска Аріна Сабалєнка не виступить на турнірі серії WTA 1000 у Монреалі.

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Яннік Сіннер

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