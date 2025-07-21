Чотири гравці першої десятки рейтингу не зіграють на Мастерсі у Торонто
Перші дві ракетки світового рейтингу, італієць Яннік Сіннер та іспанець Карлос Алькарас, пропустять майбутній Мастерс у Торонто, який відбудеться з 26 липня по 7 серпня. Також на турнірі не зіграють Джек Дрейпер (5, Велика Британія) та Новак Джокович (6, Сербія).
Про це повідомляє офіційний сайт АТР-туру.
Сіннер відмовився від участі через травму ліктя, яку він отримав на переможному для себе Вімблдоні.
Дрейпер не зіграє не лише у Торонто, а й на наступному Мастерсі в Цинциннаті. Британець відновлюватиметься від травми руки, яку теж отримав на британському мейджорі.
Офіційні причини відмови Алькараса та Джоковича наразі невідомі.
Минулого року Сіннер завершив боротьбу на канадському Мастерсі у Чвертьфіналі, Дрейпер програв у першому колі, а Алькарас та Джокович не брали участі у змаганні.
Нагадаємо, що перша ракетка світу серед жінок білоруска Аріна Сабалєнка не виступить на турнірі серії WTA 1000 у Монреалі.