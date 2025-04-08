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Перша ракетка Данії пропустить матчі кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг

Станіслав Матусевич — 8 квітня 2025, 11:40
Перша ракетка Данії пропустить матчі кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг
Клара Таусон
Getty images

Найкраща данська тенісистка Клара Таусон (21) через пошкодження не зможе взяти участь у матчах кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг, які відбудуться цього тижня.

Про це повідомляє Данська тенісна асоціація.

"На жаль, моя спина погано відреагувала на матчі в Маямі. Я до останньої хвилини намагалася бути готовою грати. У мене є прогрес, але, на жаль, я не в формі для важких міжнародних матчів уже в п'ятницю.

Минулого тижня у кількох із нас були такі ж проблеми, і як гравці WTA, ми повинні визнати, що нам потрібно розумніше планувати своє здоров'я і розставляти пріоритети в календарі, щоб мінімізувати ризик"– пояснила своє рішення 22-річна тенісистка.

У кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг збірна Данії зустрінеться з командами Словаччини (11.04) та США (12.04).

В остаточну заявку збірної Данії увійшли Йоханне Свендсен (698), Ребекка Мунк Мортенсен (777), Лаура Брункель (-) та Емілі Франкаті (-).

Нагадаємо, напередодні Каролін Возняцкі оголосила про свою вагітність і за національну команду Данії не зіграє.

Кубок Біллі Джин Кінг Клара Таусон

Клара Таусон

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