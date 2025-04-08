Перша ракетка Данії пропустить матчі кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг

Найкраща данська тенісистка Клара Таусон (21) через пошкодження не зможе взяти участь у матчах кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг, які відбудуться цього тижня.

Про це повідомляє Данська тенісна асоціація.

"На жаль, моя спина погано відреагувала на матчі в Маямі. Я до останньої хвилини намагалася бути готовою грати. У мене є прогрес, але, на жаль, я не в формі для важких міжнародних матчів уже в п'ятницю.

Минулого тижня у кількох із нас були такі ж проблеми, і як гравці WTA, ми повинні визнати, що нам потрібно розумніше планувати своє здоров'я і розставляти пріоритети в календарі, щоб мінімізувати ризик", – пояснила своє рішення 22-річна тенісистка.