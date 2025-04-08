Перша ракетка Данії пропустить матчі кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг
Найкраща данська тенісистка Клара Таусон (21) через пошкодження не зможе взяти участь у матчах кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг, які відбудуться цього тижня.
Про це повідомляє Данська тенісна асоціація.
"На жаль, моя спина погано відреагувала на матчі в Маямі. Я до останньої хвилини намагалася бути готовою грати. У мене є прогрес, але, на жаль, я не в формі для важких міжнародних матчів уже в п'ятницю.
Минулого тижня у кількох із нас були такі ж проблеми, і як гравці WTA, ми повинні визнати, що нам потрібно розумніше планувати своє здоров'я і розставляти пріоритети в календарі, щоб мінімізувати ризик", – пояснила своє рішення 22-річна тенісистка.
У кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг збірна Данії зустрінеться з командами Словаччини (11.04) та США (12.04).
В остаточну заявку збірної Данії увійшли Йоханне Свендсен (698), Ребекка Мунк Мортенсен (777), Лаура Брункель (-) та Емілі Франкаті (-).
Нагадаємо, напередодні Каролін Возняцкі оголосила про свою вагітність і за національну команду Данії не зіграє.