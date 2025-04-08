Світоліна – про ігри Кубку Біллі Джин Кінг: Нам потрібно фокусуватися на собі

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про підготовку до матчів кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг у польському Радомі.

Слова тенісистки наводить портал Великий теніс України.

"У мене вже було два тренування тут. В принципі, цей корт дуже схожий на корт турніру в Штутгарті. У перший день було більше ґрунту і він був трохи повільнішим, ніж зазвичай. Сьогодні вже було краще, ми провели дуже гарне тренування, змогли нормально порухатися на ґрунті. Швидкість середня, можна сказати, що нормальна. Сам стадіон дуже класний. Мені здається, що коли він буде заповнений уболівальниками, то буде чудова атмосфера, тому що корт так близько до трибун. Загалом тут досить комфортні умови, щоб грати", – сказала Світоліна.

Еліна оцінила шанси збірної України на вихід до Фіналу Кубка Біллі Джин Кінг після відмов лідерок збірних Польщі та Швейцарії Іги Швьонтек та Белінди Бенчич виступати за свої команди.

"Я думаю, що все одно нам потрібно фокусуватися на собі, зосередитися на своїх матчах. Це перші наші офіційні матчі на ґрунті цього року, а зміна покриттів може бути не такою простою. Я намагаюся якомога швидше перейти на ґрунт і почуватися комфортно на цьому покритті. У мене завжди фокус тільки на моїй грі, на своїх діях, на плані на матч. Ми ще будемо спілкуватися з командою і радитися. У нас є капітан і є головний тренер, які складатимуть плани на матчі проти наших суперниць. У збірній Польщі є Магда Лінетт, яка добре грає на ґрунтових кортах. У збірній Швейцарії теж є дівчата, які люблять грати на ґрунті. Тому треба фокусуватися на своїх діях і тактиці, далі намагатися реалізовувати це на корті й вигравати ці два матчі".

Матчі відбудуться 11-12 квітня на грунтових кортах комплексу Radomskie Centrum Sportu, у польському місті Радом. Суперницями нашої збірної стануть команди Польщі (11.04) та Швейцарії (12.04).

Нагадаємо, раніше визначилася заявка жіночої збірної України на ігри кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.