Світоліна встановила вражаючий рекорд для українського тенісу
Еліна Світоліна
Перша ракетка України Еліна Світоліна розпочала свій 600 тиждень серед 100 найкращих тенісисток планети.
Про це повідомляє Великий теніс України.
Вперше Світоліна потрапила в топ-100 рейтингу WTA у лютому 2013-го, у віці 18 років. Відтоді Еліна залишала сотню лише під час своєї вагітності та декрету у 2022-23 роках.
Зазначимо, що з 600 тижнів 218 Еліна провела у першій десятці найкращих гравчинь світу.
Третя позиція Світоліної у світовому рейтингу (2017) є найкращим результатом в історії як жіночого, так і чоловічого тенісу України.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна відмовилася від участі у турнірі серії WTA 1000 в Пекіні й достроково завершила сезон-2025.