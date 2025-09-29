Світоліна встановила вражаючий рекорд для українського тенісу

Перша ракетка України Еліна Світоліна розпочала свій 600 тиждень серед 100 найкращих тенісисток планети.

Про це повідомляє Великий теніс України.

Вперше Світоліна потрапила в топ-100 рейтингу WTA у лютому 2013-го, у віці 18 років. Відтоді Еліна залишала сотню лише під час своєї вагітності та декрету у 2022-23 роках.

Зазначимо, що з 600 тижнів 218 Еліна провела у першій десятці найкращих гравчинь світу.

Третя позиція Світоліної у світовому рейтингу (2017) є найкращим результатом в історії як жіночого, так і чоловічого тенісу України.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна відмовилася від участі у турнірі серії WTA 1000 в Пекіні й достроково завершила сезон-2025.