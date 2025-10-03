Українська правда
Пегула виграла американське дербі й стала останньою півфіналісткою турніру в Пекіні

Станіслав Матусевич — 3 жовтня 2025, 15:25
Джессіка Пегула
Getty images

Американка Джессіка Пегула (7) стала четвертою півфіналісткою турніру серії WTA 1000 в Пекіні. У чвертьфінальній зустрічі вона перемогла співвітчизницю Емму Наварро (17).

Гра тривала 2 години 9 хвилин і завершилася з рахунком 6:7(2), 6:2, 6:1.

Якщо у першій партії Наварро вдалося відіграти дві подачі суперниці на партію та піти з шести сет-пойнтів, надалі перевага Пегули стала повною.

China Open WTA 1000
Пекін, Китай, хард
Призовий фонд: $8,963,700
Чвертьфінал, 3 жовтня

Джессіка Пегула (США)  Емма Наварро (США) 6:7(2), 6:2, 6:1

Суперниці зустрічалися втретє, всі матчі виграла Пегула. У півфіналі змагань Джессіка протистоятиме чешці Лінді Носковій (27), яка трохи раніше перемогла британку Сонай Картал (81) у чвертьфінальному поєдинку.

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу турніру в Пекіні Пегула обіграла українку Марту Костюк (28).

Джессіка Пегула

