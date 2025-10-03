Пегула виграла американське дербі й стала останньою півфіналісткою турніру в Пекіні

Американка Джессіка Пегула (7) стала четвертою півфіналісткою турніру серії WTA 1000 в Пекіні. У чвертьфінальній зустрічі вона перемогла співвітчизницю Емму Наварро (17).

Гра тривала 2 години 9 хвилин і завершилася з рахунком 6:7(2), 6:2, 6:1.

Якщо у першій партії Наварро вдалося відіграти дві подачі суперниці на партію та піти з шести сет-пойнтів, надалі перевага Пегули стала повною.

China Open – WTA 1000

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Чвертьфінал, 3 жовтня

Джессіка Пегула (США) – Емма Наварро (США) 6:7(2), 6:2, 6:1

Суперниці зустрічалися втретє, всі матчі виграла Пегула. У півфіналі змагань Джессіка протистоятиме чешці Лінді Носковій (27), яка трохи раніше перемогла британку Сонай Картал (81) у чвертьфінальному поєдинку.

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу турніру в Пекіні Пегула обіграла українку Марту Костюк (28).