Пегула виграла американське дербі й стала останньою півфіналісткою турніру в Пекіні
Джессіка Пегула
Getty images
Американка Джессіка Пегула (7) стала четвертою півфіналісткою турніру серії WTA 1000 в Пекіні. У чвертьфінальній зустрічі вона перемогла співвітчизницю Емму Наварро (17).
Гра тривала 2 години 9 хвилин і завершилася з рахунком 6:7(2), 6:2, 6:1.
Якщо у першій партії Наварро вдалося відіграти дві подачі суперниці на партію та піти з шести сет-пойнтів, надалі перевага Пегули стала повною.
China Open – WTA 1000
Пекін, Китай, хард
Призовий фонд: $8,963,700
Чвертьфінал, 3 жовтня
Джессіка Пегула (США) – Емма Наварро (США) 6:7(2), 6:2, 6:1
Суперниці зустрічалися втретє, всі матчі виграла Пегула. У півфіналі змагань Джессіка протистоятиме чешці Лінді Носковій (27), яка трохи раніше перемогла британку Сонай Картал (81) у чвертьфінальному поєдинку.
Нагадаємо, що в 1/8 фіналу турніру в Пекіні Пегула обіграла українку Марту Костюк (28).