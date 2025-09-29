Соболєва невдало стартувала на турнірі WTA в Туреччині
Анастасія Соболєва (259) не зуміла вийти у друге коло турніру серії WTA 125 у турецькому Самсуні. У стартовому матчі українка поступилася п'ятій сіяній чешці Дар'ї Відмановій (150).
Гра тривала 1 годину 59 хвилин, декілька разів призупинялася через дощ і завершилася з рахунком 6:7(3), 4:6.
За поєдинок Соболєва 2 рази подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 1 брейк. Її суперниця виконала 4 ейси, 2 рази помилилася на подачі та зробила 2 брейки.
Дар'я Відманова (Чехія) – Анастасія Соболєва (Україна) 7:6(3), 6:4
Тенісистки раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Відманова зіграє проти туркені Берфу Дженгіз (462).
