Світоліна залишається у боротьбі: визначилися дві чвертьфінальні пари Ролан Гаррос

Визначилися перші четверо чвертьфіналісток на Ролан Гаррос 2025. Ними стали Еліна Світоліна (14, Україна), Іга Швьонтек (5, Польща), Чжен Ціньвень (7, Китай) та Аріна Сабалєнка (1, -).

Світоліна здолала у наднапруженому матчі четвертого кола минулорічну фіналістку турніру Жасмін Паоліні (5, Італія).

У чвертьфінальному поєдинку перша ракетка України зустрінеться з чинною чемпіонкою Ролан Гаррос Ігою Швьонтек (5, Польща). Полька обіграла у трисетовому протистоянні казахстанку Єлену Рибакіну (11) – 1:6, 6:3, 7:5 – і має наразі серію з 25 перемог поспіль на французькому мейджорі.

Світоліна та Швьонтек грали між собою чотири рази, тричі перемагала полька, в тому числі, у кінці березня поточного року на хардових кортах Маямі.

Чжен Ціньвень також провела на корті три сети. Китаянка дотиснула кривдницю Даяни Ястремської Людмилу Самсонову (18, -). Рахунок зустрічі 7:6(5), 1:6, 6:3.

Єдиною з жінок, хто 1 червня впорався з суперницею у двох партіях, стала Сабалєнка. Перша ракетка світу перемогла Аманду Анісімову (16, США) – 7:5, 6:3, і тепер зіграє з Чжен.

У семи попередніх матчах між Сабалєнкою та Ціньвень шість разів гору брала білоруска. Проте остання зустріч двотижневої давнини, у чвертьфіналі "тисячника" в Римі, залишилася за китаянкою.

Чвертьфінальні пари Ролан Гаррос

Еліна Світоліна – Іга Швьонтек

Чжен Ціньвень – Аріна Сабалєнка

Поєдинки відбудуться у вівторок, 3 червня.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна перемогою над Жасмін Паоліні встановила два цікаві досягнення.