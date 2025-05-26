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Костюк знялася з парного розряду Ролан Гаррос, натомість там зіграє інша українка

Станіслав Матусевич — 26 травня 2025, 12:08
Костюк знялася з парного розряду Ролан Гаррос, натомість там зіграє інша українка
Марта Костюк
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Марта Костюк з румункою Єленою Габріелою Русе не зіграють на Відкритому чемпіонату Франції з тенісу. Натомість в основну сітку парних змагань потрапила Юлія Стародубцева разом із чешкою Анастасією Децюк.

Костюк повідомила про своє зняття з парного турніру в ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону після поразки в одиночному розряді від чешки Сари Бейлек.

Дует Костюк/Русе в основній сітці замінить пара Емілі Епплтон (Велика Британія)/Івонн Кавальє Реймерс (Іспанія). 

Стародубцева з Децюк потрапили в основу парних змагань після зняття румунки Сорани Кирсті. У першому колі вони зіграють проти француженок Емілі Дартрон/Тьянцоа Ракотоманга Ражаона, які отримали вайлд-кард.

Раніше повідомлялося, що Стародубцева потрапила в основну сітку Ролан Гаррос в одиночному розряді у статусі "лакі-лузера", де зіграє 26 травня проти німкені Тамари Корпач.

Марта Костюк парний розряд Юлія Стародубцева Єлена Габріела Русе Ролан Гаррос 2025

Марта Костюк

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