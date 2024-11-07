Агассі розповів, чому йому подобається Сіннер
Яннік Сіннер
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Легендарний тенісист Андре Агассі відзначив людські якості Янніка Сіннера перед стартом ATP Finals 2024 у Турині.
Слова 8-разового чемпіона турнірів Grand Slam наводить журналіст Джованні Пелаццо:
"Я обожнюю Сіннера. Він чудова людина – дуже скромний і завжди уважний до оточуючих. З ним легко порозумітися, він надзвичайно цікава особистість.
У моєму житті тенісиста я завжди приділяв велику увагу тому, як відчуваєш м’яч під час удару. Яннік виконує це з рівнем досконалості, до якого я завжди прагнув."
Агассі також високо оцінив тренера Сіннера Даррена Кейгілла, відзначивши його здатність знаходити правильні слова в потрібний момент:
"Даррен – один із найкращих тренерів, яких я знаю. Він працював із багатьма першими ракетками світу, зокрема зі мною, Г'юїттом, Халеп, а тепер – із Янніком. Даррен безумовно найкращий."
Раніше відбулося жеребкування Підсумкового турніру ATP. До групи Сіннера потрапили Даніїл Медведєв (4), Тейлор Фріц (5) і Алекс де Мінор (7).