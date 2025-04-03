Легендарний екстенісист стане телеекспертом на Ролан Гаррос

Колишня перша ракетка світу американець Андре Агассі доєднається до команди експертів на каналі TNT Sports, яка працюватиме на Ролан Гаррос-2025. Видатний екстенісист буде аналітиком у студії під час півфінальних та фінальних матчів.

Про це повідомляє AP News.

"Я з нетерпінням чекаю цього виклику та майбутньої співпраці під час цього особливого турніру, адже ми переосмислимо те, якими можуть бути тенісні трансляції", – поділився своїми очікуваннями Агассі.

Андре Агассі завершив свою професійну кар'єру в 2006 році. Він 8 разів ставав переможцем турнірів Grand Slam, в тому числі, залишається останнім американцем, який вигравав трофей на грунтових кортах Парижа.

Нагадаємо, раніше Агассі розповів, чому йому подобається Яннік Сіннер.