Легендарний екстенісист стане телеекспертом на Ролан Гаррос
Андре Агассі
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Колишня перша ракетка світу американець Андре Агассі доєднається до команди експертів на каналі TNT Sports, яка працюватиме на Ролан Гаррос-2025. Видатний екстенісист буде аналітиком у студії під час півфінальних та фінальних матчів.
Про це повідомляє AP News.
"Я з нетерпінням чекаю цього виклику та майбутньої співпраці під час цього особливого турніру, адже ми переосмислимо те, якими можуть бути тенісні трансляції", – поділився своїми очікуваннями Агассі.
Андре Агассі завершив свою професійну кар'єру в 2006 році. Він 8 разів ставав переможцем турнірів Grand Slam, в тому числі, залишається останнім американцем, який вигравав трофей на грунтових кортах Парижа.
Нагадаємо, раніше Агассі розповів, чому йому подобається Яннік Сіннер.