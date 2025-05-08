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Соболєва не змогла вийти у чвертьфінал турніру ITF у Празі

Станіслав Матусевич — 8 травня 2025, 14:25
Соболєва не змогла вийти у чвертьфінал турніру ITF у Празі
Анастасія Соболєва
btu.org.ua

Анастасія Соболєва (225) не змогла вийти у чвертьфінал турніру серії ITF W75, що проходить у чеській Празі.

У матчі другого кола українка за 2 години 24 хвилини поступилася третій сіяній австралійці Прісциллі Хон (142) з рахунком 3:6, 6:4, 5:7.

Соболєва вела у вирішальному сеті з рахунком 5:3, проте програла 4 гейми поспіль.

Анастасія за матч 2 рази подала навиліт, зробила 9 подвійних помилок та 5 брейків. На рахунку її суперниці 3 ейси, 3 помилки на подачі та 6 брейків.

ITF W75, Prague
Прага, Чехія, грунт
Призовий фонд: $60,000
Друге коло, 8 травня

Прісцилла Хон (Австралія) – Анастасія Соболєва (Україна) 6:3, 4:6, 7:5

Це була перша зустріч суперниць. У наступному раунді змагань Хон зіграє проти Катажини Кави (146, Польща).

Нагадаємо, що напередодні, у першому колі турніру в Польщі, Соболєва обіграла німкеню Штефані Вагнер.

ITF Анастасія Соболєва

Анастасія Соболєва

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