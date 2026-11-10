Фаворитки здобули перемоги: завершився перший тур парного розряду Підсумкового турніру
Двома матчами Групи 2 завершився перший тур парного розряду Підсумкового турніру. Більш високорейтингові пари здобули у ньому перемоги.
Канадійка Габріела Дабровскі та бразилійка Луїза Стефані обіграли дует Елізе Мертенс (Бельгія)/Чжан Шуай (Китай) із рахунком 6:3, 7:6(5). Зазначимо, що Мертенс є чинною чемпіонкою WTA Finals. Минулого року вона досягла цього успіху разом із "нейтральною" Веронікою Кудерметовою.
Го Ханьюй з Китаю та француженка Крістіна Младенович для перемоги над парою Се Шувей (Китайський Тайбей)/Альона Остапенко (Латвія) знадобилися три сети та чотири відіграні матч-пойнти на супертай-брейку – 3:6, 6:1, 12-10.
Габріела Дабровскі (Канада)/Луїза Стефані (Бразилія) – Елізе Мертенс (Бельгія)/Чжан Шуай (Китай) 6:3, 7:6(5)
Го Ханьюй (Китай)/Крістіна Младенович (Франція) – Се Шувей (Китайський Тайбей)/Альона Остапенко (Латвія) 3:6, 6:1, 12-10.
11 листопада розпочнеться другий тур у групі 1, в якій головні фаворитки і лідерки посіву змагань, чешка Катерина Синякова та американка Тейлор Таунсенд стартували з поразки.
Нагадаємо, що свої перші матчі в одиночному розряді Підсумкового турніру програли українки Еліна Світоліна і Марта Костюк.