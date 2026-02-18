Активісти та посадовці вимагають відставки голови Олімпіади-2028 через зв’язки з Епштейном

У Лос-Анджелесі відбулися заклики до відставки голови оргкомітету Олімпіади-2028 Кейсі Вассермана через оприлюднені факти його минулих контактів із засудженою за торгівлю людьми Гілейн Максвелл та померлим злочинцем Джеффрі Епштейном.

Про це повідомляє Reuters.

Посадовці Вест-Голлівуду, зокрема Джон Еріксон, вимагають відповідальності та готують резолюцію за його звільнення на 2 березня. Правозахисниця Керолайн Гелдман наголосила, що зв'язки з торговцями людьми несумісні з лідерством в олімпійському русі

Тиск на Вассермана почався після публікації Міністерством юстиції США "файлів Епштейна", де були електронні листи від 2003 року, у яких Кейсі спілкувався з Максвелл. Також стало відомо про його спільний політ з його дружиною до Африки на літаку Епштейна в межах гуманітарної місії.

В оргкомітеті LA28 (Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі, які пройдуть 28-го року) уточнили, що цей політ був єдиним випадком безпосередньої взаємодії Вассермана з Епштейном, а невдовзі після цього відбувся згаданий в електронних листах обмін повідомленнями з Максвелл.

Вассерман заперечує будь-які ділові чи особисті стосунки з Епштейном і вже перепросив за знайомство з Максвелл, наголошуючи, що це було до того, як стало відомо про їхні злочини.

Нагадаємо, що Джеффрі Епштейн був відомим американський фінансистом, якого визнали винним у сексуальній експлуатації неповнолітніх та торгівлі людьми. У 2019 році злочинець помер у в'язниці. За офіційною версією, причиною смерті стало самогубство.

У частині "файлів Епштейну" згадується ім'я президента США Дональда Трампа. Відомий американський боксер Раян Гарсія відмовився від підтримки політика через оприлюднені документи.