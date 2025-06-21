Визначилася суперниця Ястремської по фіналу турніру в Ноттінгемі

Американка Маккартні Кесслер (42) перемогла словачку Ребекку Шрамкову (38) і вийшла у фінал трав'яного турніру серії WTA 250 у британському Ноттінгемі.

Зустріч тривала 1 годину 10 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:2.

За поєдинок Кесслер 4 рази подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 3 брейки. Її суперниця виконала 1 ейс, 3 рази помилилася на подачі та не реалізувала 2 брейк-пойнти.

Lexus Nottingham Open – WTA 250

Ноттінгем, Велика Британія, трава

Призовий фонд: $275,094

Півфінал, 21 червня

Маккартні Кесслер (США) – Ребекка Шрамкова (Словаччина) 6:4, 6:2

Суперниці зустрічалися втретє, другу перемогу здобула американка.

У вирішальному матчі Кесслер зіграє з Даяною Ястремською (46). Тенісистки провели одна з одною дві очні зустрічі, наразі рівновага, 1:1. Цього сезону Кесслер обіграла Даяну у січні в австралійському Гобарті. Фінал відбудеться у неділю, 22 червня, о 14:00 за київським часом.

Нагадаємо, що в стартовому матчі на турнірі в Ноттінгемі Ястремська перемогла сербку Ольгу Данилович (37), у другому колі здолала хорватку Антонію Ружич (98). У чвертьфінальній зустрічі Даяна обіграла канадійку Лейлу Фернандес (30), а в півфіналі розібралася з полькою Магдою Лінетт (31).