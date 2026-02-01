Снігур успішно пройшла кваліфікацію на турнірі WTA в Румунії

Дар'я Снігур (136) вийшла в основну сітку турніру серії WTA 250 у румунській Клуж-Напоці. У фіналі кваліфікації українка впевнено обіграла представницю Іспанії Альону Большову.

Гра тривала 1 годину 21 хвилину і завершилася з рахунком 6:3, 6:3.

За поєдинок Снігур 2 рази подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 5 брейків. Її суперниця виконала 2 ейси, 4 рази помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

Transylvania Open – WTA 250

Клуж-Напока, Румунія, хард (зал)

Призовий фонд: $283,347

Фінал кваліфікації, 1 лютого

Дар'я Снігур (Україна) – Альона Большова (Іспанія) 6:3, 6:3

Суперниці раніше не зустрічалися. Перша опонентка Снігур в основній сітці визначиться пізніше.

Дар'я уже втретє зіграє на турнірі в Клуж-Напоці, у 2023 році їй вдалося дістатися до чвертьфіналу.

Нагадаємо, що напередодні в півфіналі кваліфікації в українському дербі Снігур перемогла Ангеліну Калініну (179).