Снігур успішно пройшла кваліфікацію на турнірі WTA в Румунії
Дар'я Снігур (136) вийшла в основну сітку турніру серії WTA 250 у румунській Клуж-Напоці. У фіналі кваліфікації українка впевнено обіграла представницю Іспанії Альону Большову.
Гра тривала 1 годину 21 хвилину і завершилася з рахунком 6:3, 6:3.
За поєдинок Снігур 2 рази подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 5 брейків. Її суперниця виконала 2 ейси, 4 рази помилилася на подачі та зробила 2 брейки.
Дар'я Снігур (Україна) – Альона Большова (Іспанія) 6:3, 6:3
Суперниці раніше не зустрічалися. Перша опонентка Снігур в основній сітці визначиться пізніше.
Дар'я уже втретє зіграє на турнірі в Клуж-Напоці, у 2023 році їй вдалося дістатися до чвертьфіналу.
Нагадаємо, що напередодні в півфіналі кваліфікації в українському дербі Снігур перемогла Ангеліну Калініну (179).