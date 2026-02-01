Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Снігур успішно пройшла кваліфікацію на турнірі WTA в Румунії

Станіслав Матусевич — 1 лютого 2026, 15:20
Снігур успішно пройшла кваліфікацію на турнірі WTA в Румунії
Дар'я Снігур
Instagram

Дар'я Снігур (136) вийшла в основну сітку турніру серії WTA 250 у румунській Клуж-Напоці. У фіналі кваліфікації українка впевнено обіграла представницю Іспанії Альону Большову.

Гра тривала 1 годину 21 хвилину і завершилася з рахунком 6:3, 6:3.

За поєдинок Снігур 2 рази подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 5 брейків. Її суперниця виконала 2 ейси, 4 рази помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

Transylvania Open WTA 250
Клуж-Напока, Румунія, хард (зал)
Призовий фонд: $283,347
Фінал кваліфікації, 1 лютого

Дар'я Снігур (Україна) – Альона Большова (Іспанія) 6:3, 6:3

Суперниці раніше не зустрічалися. Перша опонентка Снігур в основній сітці визначиться пізніше.

Дар'я уже втретє зіграє на турнірі в Клуж-Напоці, у 2023 році їй вдалося дістатися до чвертьфіналу.

Нагадаємо, що напередодні в півфіналі кваліфікації в українському дербі Снігур перемогла Ангеліну Калініну (179).

WTA 250 Дар'я Снігур

Дар'я Снігур

Снігур виграла перше в сезоні українське дербі
Два успішні виступи: українські підсумки кваліфікації Australian Open 2026
Снігур зазнала поразки від нейтральної Соснович, зупинившись за крок до Australian Open
Дар’я Снігур: Мій укорочений достроково закрив матч
Українці мають шанс на історичний рекорд кваліфікацій Australian Open

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік