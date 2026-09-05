Лопатецька вперше після повернення в теніс вийшла у фінал професійного турніру

Українська тенісистка Дар'я Лопатецька, яка не має рейтингу після повернення до активних виступів на початку серпня, вийшла у фінал турніру серії WTT W15 у румунському Брашові. У півфіналі Лопатецька перемогла другу сіяну італійку Анджеліку Раджі (668).

Гра тривала 3 години 25 хвилини і завершився з рахунком 5:7, 6:2, 7:5.

За матч Лопатецька 1 раз подала навиліт, зробила 11 подвійних помилок та 11 брейків. Її суперниця виконала 4 ейси, зробила 5 помилок на подачі та 9 брейків.

WTT W15, Brasov

Брашов, Румунія, грунт

Призовий фонд: $15,000

Півфінал, 5 вересня

Дар'я Лопатецька (Україна) – Анджеліка Раджі (Італія) 5:7, 6:2, 7:5

Суперниці раніше не зустрічалися. У вирішальному матчі змагань Лопатецька зіграє з Алесею Бряз (967, Румунія).

Для Дар'ї це буде дев'ятий фінал турнірів рівня WTT, в її активі 5 титулів. Востаннє українка здобувала трофей у березні 2019 року.

Нагадаємо, що на початку серпня Лопатецька дісталася до чвертьфіналу турніру WTT W15 у фінському місті Гямеенлінна.