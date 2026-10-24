Лопатецька здобула перший трофей з 2019 року

Українська тенісистка Дар'я Лопатецька (1123) стала переможницею турніру серії WTT W15 у чеських Карлових Варах. У фінальному матчі вона з камбеком обіграла чешку Катержину Заїчкову, яка не має рейтингу.

Поєдинок тривав 2 години 11 хвилин і завершився з рахунком 0:6, 7:6(12), 6:3.

За матч Лопатецька 1 раз подала навиліт, зробила 12 подвійних помилок та 6 брейків. Її суперниця виконала 3 ейси, зробила 9 помилок на подачі та 7 брейків.

WTT W15, Karlovy Vary

Карлові Вари, Чехія, хард

Призовий фонд: $15,000

Фінал, 24 жовтня

Дар'я Лопатецька (Україна) – Катержина Заїчкова (Чехія) 0:6, 7:6(12), 6:3

Суперниці раніше не зустрічалися.

23-річна Лопатецька здобула шостий титул рівня WTT у своїй кар'єрі й перший з 2019 року.

Нагадаємо, що Дар'я у серпні 2026-го повернулася до професійних виступів після перерви у 2,5 роки, пов'язаної з важкою травмою і тривалим відновленням.