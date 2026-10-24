Лопатецька здобула перший трофей з 2019 року
Українська тенісистка Дар'я Лопатецька (1123) стала переможницею турніру серії WTT W15 у чеських Карлових Варах. У фінальному матчі вона з камбеком обіграла чешку Катержину Заїчкову, яка не має рейтингу.
Поєдинок тривав 2 години 11 хвилин і завершився з рахунком 0:6, 7:6(12), 6:3.
За матч Лопатецька 1 раз подала навиліт, зробила 12 подвійних помилок та 6 брейків. Її суперниця виконала 3 ейси, зробила 9 помилок на подачі та 7 брейків.
Дар'я Лопатецька (Україна) – Катержина Заїчкова (Чехія) 0:6, 7:6(12), 6:3
Суперниці раніше не зустрічалися.
23-річна Лопатецька здобула шостий титул рівня WTT у своїй кар'єрі й перший з 2019 року.
Нагадаємо, що Дар'я у серпні 2026-го повернулася до професійних виступів після перерви у 2,5 роки, пов'язаної з важкою травмою і тривалим відновленням.