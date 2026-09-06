Лопатецька поступилася у першому фіналі турніру WTT за три роки

Українська тенісистка Дар'я Лопатецька, яка не має рейтингу WTA, поступилася у фіналі турніру серії WTT W15 у румунському Брашові місцевій тенісистці Алесі Бряз (967).

Гра тривала 2 години 16 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 2:6, 1:6.

За матч Лопатецька не подавала навиліт, зробила 11 подвійних помилок та 7 брейків. Її суперниця теж не виконувала ейсів, зробила 6 помилок на подачі та 10 брейків.

WTT W15, Brasov

Брашов, Румунія, грунт

Призовий фонд: $15,000

Фінал, 6 вересня

Дар'я Лопатецька (Україна) – Алеся Бряз (Румунія) 6:3, 2:6, 1:6

Суперниці раніше не зустрічалися.

Дар'я провела перший фінал професійного турніру з листопада 2019 року. Загалом вона зіграла 9 фіналів, у яких здобула 5 титулів.

Нагадаємо, що напередодні у півфіналі турніру в Брашові Лопатецька обіграла італійку Анджеліку Раджі (668).