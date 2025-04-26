Завацька зіграє в фінальному матчі турніру ITF у Швейцарії

Катаріна Завацька (280) вийшла у фінал турніру серії ITF W75, що проходить у швейцарському К'яссо.

Українка за 1 годину 21 хвилину розгромила бельгійську тенісистку Ганне Вандевінкел (206) з рахунком 6:2, 6:1.

Катаріна за гру 1 раз подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 6 брейків. На рахунку її суперниці 1 ейс, 2 помилки на подачі та 2 брейки.

ITF W75, Chiasso

К'яссо, Швейцарія, грунт

Призовий фонд: $60,000

Півфінал, 26 квітня

Катаріна Завацька (Україна) – Ганне Вандевінкел (Бельгія) 6:2, 6:1

Це була перша зустріч тенісисток. У вирішальному матчі змагань українська тенісистка зіграє проти переможниці пари Юлія Грабер (238, Австрія) – Катінка фон Дайхманн (159, Ліхтенштейн).

Завацька вперше у поточному сезоні дійшла до фіналу. Загалом же для неї це буде 18 фінальний матч у кар'єрі на рівні ITF.

Нагадаємо, що напередодні Катаріна Завацька здолала у чвертьфінальному поєдинку в К'яссо грекиню Сафо Сакелларіді (391).