Визначилася суперниця Костюк у другому колі турніру в Індіан-Веллсі

Стала відома суперниця Марти Костюк (28) у другому колі турніру серії WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі. Українка зустрінеться з місцевою тенісисткою Тейлор Таунсенд (87), яка несподівано легко обіграла чешку Марі Бузкову (33) з рахунком 6:2, 6:1.

BNP Paribas Open – WTA 1000

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Перше коло, 5 березня

Тейлор Таунсенд (США) – Марі Бузкова (Чехія) 6:2, 6:1

Костюк і Таунсенд зустрічалися один раз. Два роки тому в Аделаїді українка була сильнішою. Матч між ними в Індіан-Веллсі відбудеться 7 березня.

Окрім Марти, з наших тенісисток в Індіан-Веллсі виступають Еліна Світоліна та Даяна Ястремська. Опонентка першої ракетки України у другому колі ще не визначилася.

Ястремська обіграла на старті змагань китаянку Чжан Шуай (62) і 6 березня зустрінеться з представницею Філіппін Александрою Еалою (31).