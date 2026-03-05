Визначилася суперниця Костюк у другому колі турніру в Індіан-Веллсі
Стала відома суперниця Марти Костюк (28) у другому колі турніру серії WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі. Українка зустрінеться з місцевою тенісисткою Тейлор Таунсенд (87), яка несподівано легко обіграла чешку Марі Бузкову (33) з рахунком 6:2, 6:1.
Тейлор Таунсенд (США) – Марі Бузкова (Чехія) 6:2, 6:1
Костюк і Таунсенд зустрічалися один раз. Два роки тому в Аделаїді українка була сильнішою. Матч між ними в Індіан-Веллсі відбудеться 7 березня.
Окрім Марти, з наших тенісисток в Індіан-Веллсі виступають Еліна Світоліна та Даяна Ястремська. Опонентка першої ракетки України у другому колі ще не визначилася.
Ястремська обіграла на старті змагань китаянку Чжан Шуай (62) і 6 березня зустрінеться з представницею Філіппін Александрою Еалою (31).