Визначилася суперниця Костюк у другому колі турніру в Індіан-Веллсі

Станіслав Матусевич — 5 березня 2026, 22:39
Марта Костюк
Instagram

Стала відома суперниця Марти Костюк (28) у другому колі турніру серії WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі. Українка зустрінеться з місцевою тенісисткою Тейлор Таунсенд (87), яка несподівано легко обіграла чешку Марі Бузкову (33) з рахунком 6:2, 6:1.

BNP Paribas Open WTA 1000
Індіан-Веллс, США, хард
Призовий фонд: $9,415,725
Перше коло, 5 березня

Тейлор Таунсенд (США) – Марі Бузкова (Чехія) 6:2, 6:1

Костюк і Таунсенд зустрічалися один раз. Два роки тому в Аделаїді українка була сильнішою. Матч між ними в Індіан-Веллсі відбудеться 7 березня.

Окрім Марти, з наших тенісисток в Індіан-Веллсі виступають Еліна Світоліна та Даяна Ястремська. Опонентка першої ракетки України у другому колі ще не визначилася.

Ястремська обіграла на старті змагань китаянку Чжан Шуай (62) і 6 березня зустрінеться з представницею Філіппін Александрою Еалою (31).

Індіан-Веллс Марта Костюк

Марта Костюк

