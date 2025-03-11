Крутих не зміг пройти перше коло на челенджері у Греції

Олексій Крутих (537) не зумів подолати перше коло турніру серії ATP Challenger Tour 50 у грецькому Херсоніссосі, поступившись тайцю Касідіту Самреджу (418).

Усього за 1 годину 6 хвилин українець програв із рахунком 3:6, 1:6.

Крутих 2 рази подав навиліт, припустився 1 подвійної помилки та не мав жодного шансу зробити брейків. На рахунку суперника 3 ейси, 2 помилки на подачі та 4 брейки.

Crete Challenger 1 – ATP Challenger Tour 50

Херсоніссос, Греція, хард

Призовий фонд: €54,000

Перше коло, 11 березня

Касідіт Самредж (Тайланд) – Олексій Крутих (Україна) 6:3, 6:1

Це була перша зустріч суперників. Крутих уперше в сезоні провів матч основної сітки змагань рівня челенджера.

Нагадаємо, що напередодні Олексій у фіналі кваліфікації турніру здолав словака Норберта Гомбоша.