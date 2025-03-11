Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Крутих не зміг пройти перше коло на челенджері у Греції

Станіслав Матусевич — 11 березня 2025, 17:46
Крутих не зміг пройти перше коло на челенджері у Греції
Олексій Крутих
АТР

Олексій Крутих (537) не зумів подолати перше коло турніру серії ATP Challenger Tour 50 у грецькому Херсоніссосі, поступившись тайцю Касідіту Самреджу (418).

Усього за 1 годину 6 хвилин українець програв із рахунком 3:6, 1:6.

Крутих 2 рази подав навиліт, припустився 1 подвійної помилки та не мав жодного шансу зробити брейків. На рахунку суперника 3 ейси, 2 помилки на подачі та 4 брейки.

Crete Challenger 1 – ATP Challenger Tour 50
Херсоніссос, Греція, хард
Призовий фонд: €54,000
Перше коло, 11 березня

Касідіт Самредж (Тайланд) – Олексій Крутих (Україна) 6:3, 6:1

Це була перша зустріч суперників. Крутих уперше в сезоні провів матч основної сітки змагань рівня челенджера.

Нагадаємо, що напередодні Олексій у фіналі кваліфікації турніру здолав словака Норберта Гомбоша.

ATP Challenger Tour Олексій Крутих

Олексій Крутих

Крутих подолав кваліфікацію та зіграє в основній сітці челенджера в Херсоніссосі
Сіннер продовжує лідирувати у оновленому рейтингу АТР, українці потроху прогресують
Не впасти ще глибше. Анонс матчу Кубка Девіса плейоф Першої Світової групи Туніс – Україна
Рейтинг ATP: Сіннер лідирує, українці за межами перших трьох сотень
Крутих зупинився у півфіналі турніру ITF в Туреччині

Останні новини