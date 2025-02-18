Визначився час, коли Ястремська зіграє зі Швьонтек у Дубаї
Даяна Ястремська
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Українська тенісистка Даяна Ястремська 19 лютого продовжить виступи на турнірі WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships, який проходить у Дубаї.
У четвертий ігровий день змагань відбудуться матчі третього кола одиночного розряду.
Dubai Duty Free Tennis Championships, Дубай, ОАЕ
WTA 1000, хард
Третє коло одиночного розряду
11:00*. Даяна Ястремська (48, Україна) – Іга Швьонтек (2, Польща), корт Center Court, 2-м запуском.
*орієнтовний час початку за Києвом
Нагадаємо, що напередодні завершили виступи в Дубаї Еліна Світоліна та Марта Костюк.