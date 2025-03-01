Алькарас припустив, чи зможе молодь повторити суперництво Великої трійки

Чотириразовий переможець турнірів Grand Slam, іспанський тенісист Карлос Алькарас розповів, що навряд чи у чоловічому тенісі зараз є гравці, що могли б сформувати наступну "Велику трійку" після Новака Джоковича, Рафаеля Надаля та Роджера Федерера.

Про це повідомляє портал El Nuevo Dia.

" Вони ["Велика трійка"] встановили планку для тенісу і того, що може бути зроблено, на захмарному рівні. Є багато гравців, здатних брати «Великі шоломи», перемагати найкращих. Молоді гравці, до яких я відношу себе, дійсно можуть боротися за великі справи. Але якщо говорити про суперництво Рафи, Федерера та Джоковича, то правда в тому, що повторити його практично неможливо. У нас будуть свої битви, у мене будуть свої битви з великими гравцями, проте таке суперництво, як у них, буде майже неможливим", – заявив 21-річний спортсмен.

Нагадаємо, що раніше Карлос Алькарас прокоментував дискваліфікацію Янніка Сіннера через допінгову справу.