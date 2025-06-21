Два представники найкращої двадцятки рейтингу не зіграють на Вімблдоні 2025

Перша ракетка Франції Артур Фіс (15) та найкращий тенісист Норвегії Каспер Рууд (16) не зіграють на Вімблдоні 2025.

Про це повідомляє Tennis Temple.

21-річний Фіс не зміг відновитися від отриманого стресового перелома хребта, отриманого на Ролан Гаррос. Торік він дійшов на трав'яному мейджорі до четвертого кола і не зможе захистити зароблені рейтингові очки.

26-річний Рууд виступав з травмою коліна на грунтовому турнірі Grand Slam і залікувати її не встиг. Минулого року він залишив Вімблдон на стадії другого кола, і взагалі жодного разу в кар'єрі не заходив далі.

Фіса і Рууда в основній сітці Вімблдону замінять італієць Фабіо Фоньїні (127) та данець Елмер Меллер (110), для якого це буде перший виступ у кар'єрі в основі мейджору.

Нагадаємо, що визначилися фіналісти на турінрі серії АТР 500 у Лондоні.