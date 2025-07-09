Ексдев'ята ракетка світу оголосив про завершення кар'єри

Ексдев'ята ракетка світу 38-річний італієць Фабіо Фоньїні оголосив про завершення своєї професійної кар'єри.

Про подію повідомляє офіційний сайт АТР.

Під час виступів у одиночному розряді Фоньїні виграв 9 турнірів АТР, зокрема Мастерс у Монте-Карло у 2019 році. У парних змаганнях він вигравав Australian Open 2015, сумарно переміг на восьми турнірах та піднімався на сьоме місце рейтингу дуетів.

Під час виступів Фабіо заробив майже 19 млн доларів призових, а також неофіційне звання одного з найкращих шоуменів Туру.

Останнім матчем у кар'єрі Фоньїні став п'ятисетовий поєдинок проти Карлоса Алькараса у першому колі Вімблдону 2025.

Нагадаємо, що напередодні на Вімблдоні визначилася перша півфінальна пара у чоловічому одиночному розряді.