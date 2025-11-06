Українська правда
Станіслав Матусевич — 6 листопада 2025, 14:27
АТР представила оновлений логотип організації
Асоціація тенісистів-професіоналів АТР представила нову версію свого логотипу, шосту за її 54-річну історію.

Про це повідомляє офіційний сайт АТР.

"Оновлений дизайн модернізує візуальну ідентичність ATP, зберігаючи при цьому спадщину і дух, що визначають чоловічий професійний теніс.

Спрощений і переосмислений для цифрової епохи новий логотип підвищує універсальність на різних платформах і продуктах. Оновлений логотип покликаний передати енергію спорту завдяки вигнутій траєкторії, що відображає рух тенісного м'яча в грі", –  йдеться в пресрелізі організації.

Еволюція логотипу є частиною більш масштабного оновлення бренду, яке буде впроваджено ATP у 2026 році. Розроблена відомим дизайнерським агентством Chermayeff&Geismar&Haviv, нова система об'єднує візуальну мову ATP, створюючи більш цілісний і сучасний вигляд цього виду спорту.

Логотипи АТП за 54 роки її існування
Логотипи АТП за 54 роки її існування

Оновлення бренду є частиною довгострокової стратегії ATP із залучення молодої аудиторії та побудови тісніших зв'язків із фанатами.

Нагадаємо, що жіноча тенісна асоціація WTA також у 2025 році провела масштабний ребрендинг.

