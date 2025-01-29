Знову нейтральна росіянка: визначилася суперниця Світоліної на турнірі в Лінці

Друга ракетка України Еліна Світоліна (24) зіграє проти "нейтральної" Анни Блінкової (83) у другому колі турніру в австрійському Лінці.

Блінкова зуміла обіграти господарку кортів Сінью Краус (240) у двох сетах 7:6 (7:3, 6:2).

Для них це буде третя очна зустріч. 2023 року одеситка спочатку переграла її в фіналі ґрунтового турніру в Страсбурзі, а потім була сильнішою в 1/16 фіналу Ролан Гаррос.

Зазначимо, що востаннє Світоліна грала проти росіянки на Australian Open-2025. В 1/8 фіналу вона у впевненому стилі здолала Вероніку Кудермєтову.

Нагадаємо, Еліна зупинилась на стадії 1/4 фіналу Australian Open, поступившись у трисетовому поєдинку майбутній переможниці Медісон Кіз.

Світоліна – справжня "винищувачка" росіянок. Після початку повномасштабного вторгнення вона не програвала представницям РФ, вигравши всі 9 матчів.

Змагання у Лінці відбудуться з 27 січня по 2 лютого, призовий фонд – $1,064,510. У парному розряді змагань вперше після Олімпіади-2024 в одному дуеті зіграють сестри Кіченок. Вони пробилися до чвертьфіналу турніру.