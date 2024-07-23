У нас різні бачення: Світоліна пояснила зміну тренера

Українська тенісистка Еліна Світоліна (31) припинила співпрацю з тренером Рамоном Слюйтером, бо хоче знайти наставника, який дасть їй щось нове.

Про це вона розповіла в інтерв'ю New Voice.

"Так, ми дуже добре попрацювали з Рамоном, він дуже класний тренер, але іноді настає такий момент, що буває складно. У нас зараз різні видіння. Я думаю, що ми взагалі дуже класно з ним попрацювали, він з нуля після мого повернення , привів мене в дуже добрий стан.

Зараз для мене дуже важливо знайти ту людину, яка дасть мені щось нове. Я маю ще деякі моменти, які треба відпрацювати, і завжди, коли приходить новий погляд, нові сили, це додає тобі плюсів до гри. Це було моє рішення рухатися далі.

У мене є другий тренер Ольга Савчук, яка допомагає мені. Для мене це непросте рішення, але дивлюся наперед. Хочу знайти ту людину, яка розділятиме мої погляди на майбутнє. Я шукаю людину, яка мене надихатиме.

Таке іноді буває в тенісі, тому що ти тренуєшся щодня, щотижня граєш турніри і буває, що рутина трохи засмоктує тебе. Ти не взагалі не розумієш, що відбувається з тобою, який твій стан. А бувають дуже складні статки, важко проходити з людьми, які поряд з тобою.

Тому я думаю, що мені зараз важливо сфокусуватись на своїй грі, я граю вже не перший рік. Зараз зі мною Оля, вона мені допомагає, але я шукаю іншого тренера, але це не те, що може вибити мене з колії. Я фокусуюсь на тренуваннях, на фізичному стані, тому що були деякі проблеми зі спиною. Я рухаюся далі", - сказала Світоліна.