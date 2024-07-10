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Світоліна розгромно програла Рибакіній на Вімблдоні: огляд матчу

Станіслав Лисак — 10 липня, 18:36
Світоліна розгромно програла Рибакіній на Вімблдоні: огляд матчу

Українська тенісистка Еліна Світоліна (21) зазнала поразки від представниці Казахстану Єлєни Рибакіної (4) у чвертьфіналі Вімблдона-2024.

Огляд матчу

Wimbledon — Grand Slam
Лондон, Велика Британія, Трава
Призовий фонд — £50,000,000
1/4 фіналу, 10 липня

Єлєна Рибакіна (Казхастан) Еліна Світоліна (Україна) 6:3, 6:2
Світоліна не змогла захистити 350 рейтингових очок за торішній півфінал і втратить щонайменше 9 позицій у рейтингу WTA.
Рибакіна стає справжнім криптонітом для Еліни. Нагадаємо, у 1/8 цьогорічного Ролан Гаррос українка вилетіла саме від казахстанки. Завдяки сьогоднішній перемозі Єлєна вийшла вперед в очному протистоянні зі Світоліною — 3:2.
У півфіналі Рибакіна зіграє проти чешки Барбори Крейчикової. Друга фіналістка Вімблдона визначиться у протистоянні між хорваткою Донною Векич (37) та італійкою Ясміне Паоліні (7).
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Wimbledon

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