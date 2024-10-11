Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Стаховський – Надалю: Насолоджуйся пригодами життя

Володимир Клепач — 11 жовтня, 07:10
Стаховський – Надалю: Насолоджуйся пригодами життя
Рафаель Надаль
Getty Images

Відомий у минулому український тенісист Сергій Стаховський відреагував на завершення кар'єри Рафаеля Надаля.

Про це українець написав у соцмережі Instagram.

"Король ґрунту. Це було історично. Насолоджуйся пригодами життя", – написав Стаховський.

Відзначимо, що Стаховський двічі грав з Надалем і двічі йому програв. Перший матч був у рамках Кубку Девіса в 2013 році, другий – на Мастерсі в Канаді в 2015-му.

В четверг Надаль повідомив, що останній свій офіційний матч зіграє в листопаді у фінальному турнірі Кубка Девіса. Збірна Іспанії стартує чвертьфіналом проти Нідерландів.

На рахунку 38-річного іспанця 22 титули на турнірах Grand Slam, 14 перемог здобуто на турнірі Ролан Гаррос. Він розпочав професійну кар’єру в 2001 році.

Сергій Стаховський Рафаель Надаль

Сергій Стаховський

На Вімблдоні-2024 українці переступили позначку у 100 перемог
Стаховський планував повернутися в теніс у 2023 році
Всі хочуть розуміти, що це рівна історія: Стаховський висловився про мобілізацію
Стаховський — про Мєдвєдєва: Набрав у рота води і досі мовчить
Стаховський: Пустив би Путіну кулю в лоб із превеликим задоволенням

Останні новини