Стаховський демобілізувався в запас зі спецпідрозділу СБУ "Альфа" після чотирьох років служби

Колишній український тенісист Сергій Стаховський заявив, що демобілізувався у запас із лав спецпідрозділу СБУ "Альфа".

Його слова передає Укрінформ.

"Учора, 10 вересня, командир підписав наказ про мою демобілізацію в запас".

Експерша ракетка України зазначив, що ухвалив це рішення у зв'язку з особистими причинами.

Стаховський після чотирьох років служби хоче продовжити працювати над своєю виноробнею "Stakhovsky wines", яка розташована в Закарпатті. За його словами, наразі його бізнес перебуває у поганому стані, оскільки він не мав можливості приділяти йому належної уваги.

"Винарня зараз себе погано почуває, тому одна з причин – це неможливість приділяти цьому більше уваги. Не можна служити й одночасно розвивати своє приватне підприємство. Це неправильно".

Окрім того, колишній спортсмен уточнив, що під час служби в "Альфі" офіційно пропрацював на різних напрямках останні два з половиною роки, а також неофіційно виконував роботу на добровільних засадах з початку повномасштабного вторгнення.

Додамо, що Стаховський провів у професійному тенісі 19 років. Протягом цього часу виграв 8 титулів ATP.

Нагадаємо, тенісист оголосив про завершення кар'єри у 2022 році та, повернувшись у Київ, вступив до лав територіальної оборони. Згодом Стаховський став бійцем ЦСО "А" СБУ.

Напередодні внаслідок російської атаки постраждав падел-клуб, який заснували Еліна Світоліна та Сергій Стаховський.