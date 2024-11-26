Соболєва без шансів програла досвідченій німкені у першому колі турніру в Словаччині

Українська тенісистка Анастасія Соболєва (216) програла представниці Німеччини Татьяні Марії (95) у першому колі турніру серії ITF, що стартував у словацькій Трнаві.

Матч тривав 1 годину 11 хвилин й завершився з рахунком 1:6, 3:6.

Перший сет повністю пройшов під диктовку першої сіяної тенісистки, яка зробила два брейки.

У другому сеті Соболєва виглядала більш конкурентоспроможною, але цього було замало, щоб зламати хід поєдинку.

ITF W75 Trnava

Трнава, Словаччина, хард

Призовий фонд – $60 000

Перше коло, 26 листопада

Татьяна Марія (Німеччина) – Анастасія Соболєва (Україна) 6:1, 6:3

Раніше Соболєва не змогла вдало стартувати на турнірі ITF W50 в Мексиці.