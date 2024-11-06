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Соболєва програла представниці Канади на турнірі в Мексиці

Володимир Клепач — 6 листопада 2024, 10:52
Соболєва програла представниці Канади на турнірі в Мексиці
WTA

Українська тенісистка Анастасія Соболєва (220) не змогла вдало стартувати на турнірі ITF W50 в Мексиці. В матчі першого кола вона поступилась канадській тенісистці Даші Плехановій (764).

Зустріч завершилась з рахунком 6:3, 6:3 на користь представниці Канади.

ITF W50 Veracruz
Веракрус, Мексика, хард
Призовий фонд – $40000
Перше коло, 5 листопада

Даша Плеханова (Канада) – Анастасія Соболєва (Україна) 6:3, 6:3

Відзначимо, що Анастасія Соболєва продовжить боротьбу на турнірі в парному розряді. Там вона у дуеті з чешкою Лаурою Самсон зіграє з першим сіяним дуетом Марія Портільо Рамірес/Єва Веддер (Мексика/Нідерланди).

Анастасія Соболєва

Анастасія Соболєва

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