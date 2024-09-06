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Визначилися фіналістки US Open-2024

Руслан Травкін — 6 вересня, 07:40
Визначилися фіналістки US Open-2024
Джессіка Пегула
US Open Instagram

На Відкритому чемпіонаті США з тенісу визначилися фіналістки жіночої сітки турніру.

Перемоги у півфіналах здобули Джессіка Пегула (6), яка обіграла Кароліну Мухову (52), та Аріна Соболенко (2), яка була сильніша за Емму Наварро (12).

USA — Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард, жінки
Призовий фонд — 75 млн доларів
1/2 фіналу, 6 вересня

Джессіка Пегула (США) — Кароліна Мухова (Чехія) 1:6, 6:4, 6:2

Аріна Соболенко (Білорусь) — Емма Наваро (США) 6:3, 7:6 (7:2)

Матч Пегула — Мухова тривав 2 години 13 хвилин. Джессіка 1 раз подала на виліт, допустила 1 подвійну помилку і реалізувала 5 із 13 брейк-пойнтів.

Поєдинок Соболенко — Наварро тривав 1 годину 33 хвилини. Аріна зробила 8 ейсів, допустила 5 подвійних помилок і реалізувала 3 із 6 брейк-пойнтів.

Мухова Аріна Соболенко Джессіка Пегула Емма Наварро US Open-2024

Аріна Соболенко

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