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Снігур вийшла у фінал кваліфікації турніру в Клуж-Напоці

Станіслав Матусевич — 1 лютого 2025, 13:07
Дар'я Снігур
Дар'я Снігур
Getty images

Українська тенісистка Дар'я Снігур (136) успішно стартовала у кваліфікації турніру серії WTA 250 у румунській Клуж-Напоці.

За 1 годину Снігур розгромила швейцарку Сюзан Бандеккі (199) з рахунком 6:2, 6:0. На рахунку українки 1 ейс, 3 подвійні помилки, а також 5 реалізованих брейк-пойнтів. При цьому за весь матч Снігур не віддала жодної своєї подачі.

Transylvania Open – WTA 250
Клуж-Напока, Румунія, хард (зал)
Призовий фонд: $275,094
Кваліфікація, півфінал, 1 лютого

Дар'я Снігур (Україна) – Сюзан Бандеккі (Швейцарія) 6:2, 6:0

У матчі за вихід в основну сітку турніру Снігур зустрінеться із переможницею пари Анка Тодоні (108, Румунія) Ребека Масарова (156, Швейцарія).

Нагадаємо, на Australian Open Снігур поступилася у першому колі Даніель Коллінз.

Дар'я Снігур

Дар'я Снігур

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