Снігур вийшла у фінал кваліфікації турніру в Клуж-Напоці

Українська тенісистка Дар'я Снігур (136) успішно стартовала у кваліфікації турніру серії WTA 250 у румунській Клуж-Напоці.

За 1 годину Снігур розгромила швейцарку Сюзан Бандеккі (199) з рахунком 6:2, 6:0. На рахунку українки 1 ейс, 3 подвійні помилки, а також 5 реалізованих брейк-пойнтів. При цьому за весь матч Снігур не віддала жодної своєї подачі.

Transylvania Open – WTA 250

Клуж-Напока, Румунія, хард (зал)

Призовий фонд: $275,094

Кваліфікація, півфінал, 1 лютого

Дар'я Снігур (Україна) – Сюзан Бандеккі (Швейцарія) 6:2, 6:0

У матчі за вихід в основну сітку турніру Снігур зустрінеться із переможницею пари Анка Тодоні (108, Румунія) – Ребека Масарова (156, Швейцарія).

Нагадаємо, на Australian Open Снігур поступилася у першому колі Даніель Коллінз.