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Скандал на Кубку Девіса: гравця збірної Чилі вдарили в обличчя та дискваліфікували

Володимир Максименко — 3 лютого 2025, 14:47
Крістіан Гарін та Зізу Бергс: удар в обличчя
Крістіан Гарін та Зізу Бергс
Getty images

Матч кваліфікації Кубку Девіса між збірними Чилі та Бельгії завершився скандалом та дискваліфікацією одного зі спортсменів.

Про це повідомляє Tennis Channel.

У другому особистому матчі між чилійцем Крістіаном Гаріним та бельгійцем Зізу Бергсом ситуація розвивалась дуже динамічно і після двох сетів рахунок був рівним.

Втім, у третьому сеті обидва тенісисти прямували до судді та Бергс зіштовхнувся з суперником, завдавши йому удару плечем в обличчя.

Після цього Гарін впав та заявив, що не може продовжувати поєдинок. Медичний штаб надав допомогу тенісисту та дозволив йому відновити матч, проте спортсмен відмовився.

Судді відмовили представника збірної Чилі у дисциплінарному покаранні Бельгії та присудили їм перемогу через відмову Гаріна грати.

За підсумками інциденту НОК Чилі виступив із заявою, в якій вимагав покарати Бельгію за поведінку свого тенісиста. Втім, рішення арбітрів це не змінило.

Зазначимо, що це не перший подібний прецедент на Кубку Девіса. Раніше на корті побились французький та бразильський тенісисти.

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