Скандал на Кубку Девіса: гравця збірної Чилі вдарили в обличчя та дискваліфікували

Матч кваліфікації Кубку Девіса між збірними Чилі та Бельгії завершився скандалом та дискваліфікацією одного зі спортсменів.

Про це повідомляє Tennis Channel.

У другому особистому матчі між чилійцем Крістіаном Гаріним та бельгійцем Зізу Бергсом ситуація розвивалась дуже динамічно і після двох сетів рахунок був рівним.

Втім, у третьому сеті обидва тенісисти прямували до судді та Бергс зіштовхнувся з суперником, завдавши йому удару плечем в обличчя.

Zizou Bergs collides with Cristian Garin, while celebrating a massive break of serve. 🫣



After Garin received medical treatment, the Chilean refused to return to court, resulting in multiple time violation warnings.

Chile then received a game penalty, which won the deciding set… pic.twitter.com/dpXHhs8pvq — Tennis Channel (@TennisChannel) February 2, 2025

Після цього Гарін впав та заявив, що не може продовжувати поєдинок. Медичний штаб надав допомогу тенісисту та дозволив йому відновити матч, проте спортсмен відмовився.

Судді відмовили представника збірної Чилі у дисциплінарному покаранні Бельгії та присудили їм перемогу через відмову Гаріна грати.

За підсумками інциденту НОК Чилі виступив із заявою, в якій вимагав покарати Бельгію за поведінку свого тенісиста. Втім, рішення арбітрів це не змінило.

Зазначимо, що це не перший подібний прецедент на Кубку Девіса. Раніше на корті побились французький та бразильський тенісисти.