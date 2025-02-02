Француз і бразилець влаштували сутичку після матчу Кубку Девіса

У матчі кваліфікації Кубку Девіса між 19-ю та 76-ю ракетками світу, Артуром Фісом та Тьяго Сейботом Вайлдом, відбулася запекла перепалка після завершення гри, яка закінчилася з рахунком 6:1, 6:4 на користь французького тенісиста.

У вирішальний момент матчу, за рахунку 6:1, 4:4 на користь Фіса, суддя зафіксував, що бразилець торкнувся м'яча ракеткою після удару суперника. Сейбот Вайлд намагався переконати Фіса підтвердити, що контакту не було, але той відмовився. Після гейму тенісисти почали сперечатися на підвищених тонах, а після матчу ледь не зав'язали бійку, їх заспокоїв член тренерського штабу збірної Франції Поль-Анрі Матьє.

Logo antes do ROUBO do fim do jogo teve esse outro ASSALTO aqui.



🇫🇷ARTHUR FILS jogou a bola pra fora, mas a arbitragem falou que tocou no 🇧🇷THIAGO WILD antes.



Resultado: quebra de saque pro francês que fechou o jogo na sequência. VEXAME. pic.twitter.com/C3jZoQJGJE — Info Tênis Brasil 🎾 (@InfoTenisBR) February 1, 2025

Після завершення матчу Фіс визнав помилку, через яку конфліктував з бразильцем:

"На жаль, рішення судді було неправильним. Але у нас хороші стосунки поза кортом. Ми знову про це поговорили. Нічого серйозного, такі речі трапляються".

Франція після першого ігрового дня кваліфікації Кубку Девіса обігрує Бразилію з рахунком 2:0.