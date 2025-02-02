Француз і бразилець влаштували сутичку після матчу Кубку Девіса
У матчі кваліфікації Кубку Девіса між 19-ю та 76-ю ракетками світу, Артуром Фісом та Тьяго Сейботом Вайлдом, відбулася запекла перепалка після завершення гри, яка закінчилася з рахунком 6:1, 6:4 на користь французького тенісиста.
У вирішальний момент матчу, за рахунку 6:1, 4:4 на користь Фіса, суддя зафіксував, що бразилець торкнувся м'яча ракеткою після удару суперника. Сейбот Вайлд намагався переконати Фіса підтвердити, що контакту не було, але той відмовився. Після гейму тенісисти почали сперечатися на підвищених тонах, а після матчу ледь не зав'язали бійку, їх заспокоїв член тренерського штабу збірної Франції Поль-Анрі Матьє.
Після завершення матчу Фіс визнав помилку, через яку конфліктував з бразильцем:
"На жаль, рішення судді було неправильним. Але у нас хороші стосунки поза кортом. Ми знову про це поговорили. Нічого серйозного, такі речі трапляються".
Франція після першого ігрового дня кваліфікації Кубку Девіса обігрує Бразилію з рахунком 2:0.