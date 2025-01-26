Якби знав, що винен, я б так не грав: Сіннер прокоментував допінг-скандал

Лідер світового рейтингу Яннік Сіннер, після тріумфу у фіналі Australian Open, розповів, що не дозволяє зовнішнім обставинам впливати на свою гру.

На післяматчевій пресконференції тенісист підкреслив, що ситуація з розглядом справи у Спортивному арбітражному суді (CAS), пов’язаної з допінг-скандалом, не заважає йому показувати теніс найвищого рівня.

"Те, що сталося, вже сталося. Я граю з чистою совістю, бо знаю, що не винуватий. Якби було інакше, я б не зміг демонструвати такий теніс. Усі попередні розгляди завершувалися на мою користь, і я переконаний, що цього разу все буде так само," – зазначив Сіннер.

Він також додав, що, попри складні моменти поза кортом, команда та близькі люди допомагають йому зберігати концентрацію:

"Коли я виходжу на корт, я зосереджуюся лише на грі. У ці кілька годин важливо залишити все інше за межами думок. Команда підтримує мене, і це надихає."

У березні минулого року у допінг-пробі Сіннера знайшли клостебол. ITIA визнало його невинуватість, але WADA подало апеляцію в CAS і зажадало дискваліфікації італійця на один-два роки.

У вирішальному поєдинку Australian Open 2025 італієць у трьох сетах здолав німця Алєксандра Звєрєва (2). Матч тривав 2 години 45 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 7:6(4), 6:3.

Зазначимо, що ця перемога стала третьою для Янніка на турнірах Grand Slam. Раніше тенісист тріумфував на відкритих чемпіонатах США та Австралії у 2024 році.

Окрім того, Сіннер встановив унікальне досягнення після перемоги над Звєрєвим.