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Сіннер повторив досягнення Борга і Коннорса

Володимир Клепач — 26 січня 2025, 19:24
Яннік Сіннер виграв Australian Open
Яннік Сіннер
Getty Images

Італієць Яннік Сіннер після виграшу титулу на Відкритому чемпіонаті Австралії зрівнявся з Б'єрном Боргом та Джиммі Коннорсом за кількістю перемог у своїх перших 50 матчах в якості першої ракетки світу в рейтингу ATP (47).

Зазначимо, що Сіннер за цим показником перевершив Роджера Федерера. Цікаво, що обом тенісистам знадобилось 17 спроб, що виграти свій перший титул на турнірах Grand Slam і 21 – щоб виграти третій.

У вирішальному поєдинку Australian Open 2025 італієць у трьох сетах здолав німця Алєксандра Звєрєва (2). Матч тривав 2 години 45 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 7:6(4), 6:3.

Раніше повідомлялося, що Яннік став єдиним гравцем з моменту першої публікації рейтингу ATP в 1973 році, який здобув 10 перемог поспіль без програних сетів у матчах над суперниками з топ-10.

Яннік Сіннер Australian Open-2025

Яннік Сіннер

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