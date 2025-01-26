Сіннер повторив досягнення Борга і Коннорса

Італієць Яннік Сіннер після виграшу титулу на Відкритому чемпіонаті Австралії зрівнявся з Б'єрном Боргом та Джиммі Коннорсом за кількістю перемог у своїх перших 50 матчах в якості першої ракетки світу в рейтингу ATP (47).

47 - Jannik Sinner has equalled Bjorn Borg and Jimmy Connors for the most wins in their first 50 matches as World No. 1 in the ATP Rankings (47). NumberOne.#AO2025 | @AustralianOpen @atptour pic.twitter.com/NKsXXiYADs — OptaAce (@OptaAce) January 26, 2025

Зазначимо, що Сіннер за цим показником перевершив Роджера Федерера. Цікаво, що обом тенісистам знадобилось 17 спроб, що виграти свій перший титул на турнірах Grand Slam і 21 – щоб виграти третій.

У вирішальному поєдинку Australian Open 2025 італієць у трьох сетах здолав німця Алєксандра Звєрєва (2). Матч тривав 2 години 45 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 7:6(4), 6:3.

Раніше повідомлялося, що Яннік став єдиним гравцем з моменту першої публікації рейтингу ATP в 1973 році, який здобув 10 перемог поспіль без програних сетів у матчах над суперниками з топ-10.