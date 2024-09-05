Швьонтек — про матч проти Пегули: Я зробила занадто багато помилок

Перша ракетка світу Іга Швьонтек прокоментувала свою поразку (2:6, 4:6) у чвертьфінальному матчі проти Джессіки Пегули (6) на US Open-2024, тенісистка вважає, що припустилась багатьох помилок.

Її слова передає пресслужба US Open.

"Джессіка нічого особливо не змінила у своїй грі, неможливо так швидко щось змінити. Вона змушувала мене помилятися і чинила тиск, а сама не помилялася. Я теж чинила на неї тиск, намагалася себе контролювати, але просто занадто багато припустилася помилок" — сказала Іга.

Нагадаємо, у 2022 році Іга виграла US Open. Наступного року полька вилетіла з турніру на стадії 1/8 фіналу, поступившись Олені Остапенко, яка раніше у парі з українкою Людмилою Кіченок пройшла у фінальну стадію Відкритого чемпіонату США.