Швьонтек поздоровила Кіз із перемогою на Australian Open

Друга ракетка світу Іга Швьонтек привітала американку Медісон Кіз із перемогою на Australian Open 2025.

Про це полька написала у соціальній мережі Instagram:

"Який чудовий і надихаючий виступ, Медісон! Вітаю".

В матчі за титул Медісон здолала першу ракетку світу Аріну Сабалєнку. Поєдинок тривав 2 години 4 хвилини та завершився з рахунком 6:3, 2:6, 7:5.

Зазначимо, що за перемогу на турнірі Кіз отримала 2,21 млн доларів. Також американка завдяки перемозі підніметься на 7 місце в рейтингу WTA, тим самим вона повторить власний рекорд. Швьонтек залишиться другою ракеткою світу.

Медісон вдруге зіграла у вирішальному матчі турніру Grand Slam. У 2017-му Кіз програла у фіналі US Open землячці Слоан Стівенс. 29-річна Медісон стала найстаршою фіналісткою у жіночому одиночному розряді Відкритого чемпіонату Австралії за останні 8 років.