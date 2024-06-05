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Чергова травма? Світоліна пройшла МРТ-обстеження після Ролан Гаррос

Игорь Чернявский — 5 червня, 14:43
Чергова травма? Світоліна пройшла МРТ-обстеження після Ролан Гаррос

Перша ракетка України Еліна Світоліна зробила магнітно-резонансну томографію.

Про це вона повідомила у своєму Instagram.

Еліна опублікувала фото МРТ-апарату, підписавши його "І ми зустрілися знову".

Наразі невідомо, якої травми зазнала 29-річна українка. Зазначимо, що останнім часом вона виступає із захисним бандажем на гомілкостопі.

Нагадаємо, у четвертому колі Ролан Гаррос Еліна поступилася Єлєні Рибакіній. Після завершення Відкритого чемпіонату Франції Світоліна втратить статус першої ракетки України.

Еліна Світоліна травма

Еліна Світоліна

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