Іменита тенісистка кваліфікувалася на Олімпійські ігри-2024
Каролін Возняцкі (117) зіграє на Олімпійських іграх-2024.
Про отримання wild card (запрошення на турнір) 33-річна данка повідомила у своєму Instagram.
"Сьогодні я офіційно кваліфікувалася на Олімпійські ігри! Париж, побачимося!" — написала Возняцкі.
Возняцкі брала участь в Олімпійських іграх 3 рази. Найкращий результат вона показала на Олімпіаді-2012 у Лондоні, коли дійшла до чвертьфіналу.
Нагадаємо, раніше капітан жіночої збірної України оголосив попередній склад на Олімпійські ігри.