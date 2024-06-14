Іменита тенісистка кваліфікувалася на Олімпійські ігри-2024

Каролін Возняцкі (117) зіграє на Олімпійських іграх-2024.

Про отримання wild card (запрошення на турнір) 33-річна данка повідомила у своєму Instagram.

"Сьогодні я офіційно кваліфікувалася на Олімпійські ігри! Париж, побачимося!" — написала Возняцкі.

Возняцкі брала участь в Олімпійських іграх 3 рази. Найкращий результат вона показала на Олімпіаді-2012 у Лондоні, коли дійшла до чвертьфіналу.

Нагадаємо, раніше капітан жіночої збірної України оголосив попередній склад на Олімпійські ігри.