Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Іменита тенісистка кваліфікувалася на Олімпійські ігри-2024

Игорь Чернявский — 14 червня, 15:40
Іменита тенісистка кваліфікувалася на Олімпійські ігри-2024

Каролін Возняцкі (117) зіграє на Олімпійських іграх-2024.

Про отримання wild card (запрошення на турнір) 33-річна данка повідомила у своєму Instagram.

"Сьогодні я офіційно кваліфікувалася на Олімпійські ігри! Париж, побачимося!" — написала Возняцкі.

Возняцкі брала участь в Олімпійських іграх 3 рази. Найкращий результат вона показала на Олімпіаді-2012 у Лондоні, коли дійшла до чвертьфіналу.

Нагадаємо, раніше капітан жіночої збірної України оголосив попередній склад на Олімпійські ігри.

Каролін Возняцкі Олімпійські ігри-2024

Каролін Возняцкі

Світоліна - Возняцкі: онлайн-трансляція LIVE матчу 1-го кола ASB Classic WTA 250
2024-й рік починається матчем легенд - Світоліна зіграє проти Возняцки на турнірі в Окленді
Світоліна - Возняцкі: прогноз букмекерів на матч 1-го кола WTA 1000 Western & Southern Open
Світоліна - Возняцкі: онлайн-трансляція LIVE матчу 1-го кола WTA 1000 Western & Southern Open
Світоліна зіграє проти Возняцкі в першому колі турніру в Цинциннаті

Останні новини