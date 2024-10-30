Справжній мазохіст: Рубльов розбив собі коліно власною ракеткою
"Нейтральний" тенісист Андрій Рубльов (7) розбив собі коліно ракеткою в матчі другого кола на хардовому Мастерсі в Парижі.
В матчі проти Франсіско Серундоло (29) шостий сіяний тенісист із російським паспортом не зміг втримати емоції. Інцидент стався після помилки в першому розіграші третього гейму другого сету. Після цього він виграв чотири очки поспіль і взяв подачу аргентинця. Щоправда це не допомогло виграти матч, Серундоло переміг на двох тай-брейках – 7:6(6), 7:6(5).
Rolex Paris Masters - ATP Masters 1000
Париж, Франція, хард (зал)
Призовий фонд – €6,946,835
Друге коло, 29 жовтня
Франсіско Серундоло (Аргентина) – Андрєй Рубльов 7:6(6), 7:6(5)
Серундоло вдруге цього року переміг Рубльова і збільшив свою перевагу в їхньому очному протистоянні: 3-1. У третьому колі він зіграє проти Стефаноса Циципаса з Греції.
Рубльов не вперше завдає собі пошкоджень ракеткою. Під час матчу 1/8 фіналу US Open проти Григора Дімітрова він не стримав емоцій та почав бити свою руку ракеткою. Після того Рубльову знадобилася медична допомога, адже він порізав собі руку об струни.