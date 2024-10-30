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Справжній мазохіст: Рубльов розбив собі коліно власною ракеткою

Володимир Клепач — 30 жовтня, 10:40
Справжній мазохіст: Рубльов розбив собі коліно власною ракеткою
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"Нейтральний" тенісист Андрій Рубльов (7) розбив собі коліно ракеткою в матчі другого кола на хардовому Мастерсі в Парижі.

В матчі проти Франсіско Серундоло (29) шостий сіяний тенісист із російським паспортом не зміг втримати емоції. Інцидент стався після помилки в першому розіграші третього гейму другого сету. Після цього він виграв чотири очки поспіль і взяв подачу аргентинця. Щоправда це не допомогло виграти матч, Серундоло переміг на двох тай-брейках – 7:6(6), 7:6(5).

Rolex Paris Masters - ATP Masters 1000
Париж, Франція, хард (зал)
Призовий фонд – €6,946,835
Друге коло, 29 жовтня

Франсіско Серундоло (Аргентина) – Андрєй Рубльов 7:6(6), 7:6(5)

Серундоло вдруге цього року переміг Рубльова і збільшив свою перевагу в їхньому очному протистоянні: 3-1. У третьому колі він зіграє проти Стефаноса Циципаса з Греції.

Рубльов не вперше завдає собі пошкоджень ракеткою. Під час матчу 1/8 фіналу US Open проти Григора Дімітрова він не стримав емоцій та почав бити свою руку ракеткою. Після того Рубльову знадобилася медична допомога, адже він порізав собі руку об струни.

Андрєй Рубльов

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