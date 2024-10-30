Справжній мазохіст: Рубльов розбив собі коліно власною ракеткою

"Нейтральний" тенісист Андрій Рубльов (7) розбив собі коліно ракеткою в матчі другого кола на хардовому Мастерсі в Парижі.

В матчі проти Франсіско Серундоло (29) шостий сіяний тенісист із російським паспортом не зміг втримати емоції. Інцидент стався після помилки в першому розіграші третього гейму другого сету. Після цього він виграв чотири очки поспіль і взяв подачу аргентинця. Щоправда це не допомогло виграти матч, Серундоло переміг на двох тай-брейках – 7:6(6), 7:6(5).

Rublev: i will be better

also Rublev.....



at what point does someone step in? this is beyond pic.twitter.com/4bySSjfNWe — Pamela Maldonado (@pamelam35) October 29, 2024

Rolex Paris Masters - ATP Masters 1000

Париж, Франція, хард (зал)

Призовий фонд – €6,946,835

Друге коло, 29 жовтня

Франсіско Серундоло (Аргентина) – Андрєй Рубльов 7:6(6), 7:6(5)

Серундоло вдруге цього року переміг Рубльова і збільшив свою перевагу в їхньому очному протистоянні: 3-1. У третьому колі він зіграє проти Стефаноса Циципаса з Греції.

Рубльов не вперше завдає собі пошкоджень ракеткою. Під час матчу 1/8 фіналу US Open проти Григора Дімітрова він не стримав емоцій та почав бити свою руку ракеткою. Після того Рубльову знадобилася медична допомога, адже він порізав собі руку об струни.