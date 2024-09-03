Мазохізм по-російськи: Рубльов пошкодив себе власною ракеткою
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Російський тенісист Андрєй Рубльов завдав собі пошкодження, вдаривши руку ракеткою.
Це сталося під час матчу 1/8 фіналу US Open проти Григора Дімітрова. Після чергового програного розіграшу росіянин не стримав емоцій та почав бити свою руку ракеткою. Після того йому знадобилася медична допомога, адже він порізав собі руку об струни.
В підсумку Рубльов поступився Дімітрову з рахунком 3:6, 6:7, 6:1, 6:3, 3:6 та вилетів з US Open. Зазначимо, що Андрєй вже не вперше робить подібні речі на корті. Нещодавно він ракеткою до крові розбив собі коліно, а також у всій крачі продемонстрував російську культуру в дії, обматюкавши суддю.