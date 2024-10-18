Російському тенісисту ледь не ампутували яєчко

"Нейтральний" тенісист із російським паспортом Андрєй Рубльов зізнався, що після US Open 2024 ледь не втратив яєчко. Тільки своєчасний візит до лікаря запобіг потенційній ампутації.

Про це Рубльов розповів на пресконференції турніру ATP 250 в Стокгольмі.

"Я ледь не втратив яєчко. Мені дуже пощастило. Кажуть, що є всього 5-6 годин, якщо там виникає проблема з кровотоком – а потім ампутація.

Мені пощастило, що я чомусь вирішив поїхати в лікарню, щойно в мене з'явилися дивні відчуття. Лікарі подивилися й одразу ж зробили термінову операцію. З моменту появи цих відчуттів минуло 3-4 години. І все пройшло добре.

Але перед тим, як спрацював наркоз, я підписав папір, що дозволяю їм ампутувати мені яєчко"

Відзначимо, що після поразки в 4 колі Відкритого чемпіонату США з тенісу Рубльов 4 тижні не грав офіційні матчі. Цього року він виграв турніри в Гонконзі і в Мадриді.

В Стокгольмі перший сіяний Рубльов (7) розпочав з перемоги над французом Александром Мюллером (70). Далі на нього чекає зустріч із ветераном Стеном Вавринкою (217).

Нагадаємо, що під час матчу 1/8 фіналу US Open проти Григора Дімітрова Рубльов пошкодив себе власною ракеткою.